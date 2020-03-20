Коронавирус Индексация пенсий и тысяча Зеленского - когда украинцам ждать выплат

2020-03-20 13:44 249

Отдельные категории пенсионеров в апреле получат разовую выплату, которую ранее пообещал президент Владимир Зеленский, а в мае будет проведена индексация пенсий.

"С 1 апреля мы планируем выдать одноразовую помощь по одной тысяче гривен тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает пяти тысяч гривен.

Кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью детства, социальные пенсионеры. Мы также добавляем их в эту категорию и они также получат по тысяче гривен", − заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, одноразовая выплата в размере тысячи гривен будет поддержкой в период карантинных мер.

Кроме того, Лазебная добавила, что с 1 мая в Украине "проиндексируют все пенсии".

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