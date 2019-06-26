Украина Рост пенсий и отмена медреформы. Что ждет украинцев в июле

2019-06-26 17:00 1596

Украинцев ждут новые правила налогообложения посылок из-за рубежа, незначительное повышение соцвыплат и пенсий, а тарифы могут даже немного снизиться. Тем временем запланированная на следующий месяц реализация второго этапа медреформы откладывается из-за нехватки средств. "Вести" проанализировали, что вступает в силу с 1 июля.

Что будет с тарифами

Уже в следующем месяце в Украине начнет функционировать рынок электроэнергии. Так, на днях Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла последние решения, необходимые для либерализации электроэнергетической сферы.

К слову, как ранее писали "Вести", по задумке авторов, грядущая реформа должна привести к снижению цены и появлению новых игроков на рынке, как это было в Европе. Регулятор (НКРЭКУ) не будет устанавливать тарифы — электроэнергия должна продаваться по свободным ценам. А промышленные предприятия смогут напрямую заключать договора, не покупая электроэнергию у посредников.

Тем не менее по мере приближения времени запуска рынка многие эксперты высказывали опасения, что на практике из-за высокой монополизации рынка стоимость электроэнергии может резко подскочить — на 30-40%. Но, как заверил "Вести" эксперт команды Зеленского по энергетике, ЖКУ и антимонопольному регулированию Андрей Герус, с 1 июля роста цен на электроэнергию для населения не будет. "А как будет дальше, посмотрим", — сказал Герус.

К слову, избежать резкого повышения цен в июле помогло правительственное постановление от 5 июня, которым был установлен переходный период — госкомпаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" вменили спецобязательства: до 31 декабря 2020 года отпускать электроэнергию населению по фиксированным (а не рыночным) ценам. Таким образом, правительство не решило проблему возможного повышения тарифов, а лишь в который раз отсрочило ее.

Отметим, за последние пять лет власть шесть раз повышала тарифы на электроэнергию для населения, в результате чего они выросли до 4,6 раза (в зависимости от объема потребления). К примеру, в начале 2014 года, сжигая 600 кВт∙ч в месяц, семья платила 206,19 грн, а сегодня приходится отдавать почти тысячу грн.

В то же время цена газа для населения в июле может даже немного снизиться. По словам Геруса, сейчас достаточно благоприятная конъюнктура рынка, поэтому есть возможность принять соответствующие решения. "Украинцы почувствуют уменьшение цены газа на 6–7% при оплате платежек за июнь", — сказал Андрей Герус.

Вырастут пенсии

На июль также запланировано очередное повышение прожиточного минимума (для трудоспособных лиц он составит 2007 грн, для нетрудоспособных — 1564 грн). В связи с этим свою надбавку получат и пенсионеры. Для тех, кто получает минимальные выплаты, она составит 67 грн (пенсия вырастет до 1564 грн), в то же время пенсионерам с максимальными выплатами добавят 670 грн (пенсия вырастет до 15 640 грн). Кроме того, прибавку к пенсии в следующем месяце стоит ожидать тем, у кого достаточный стаж, но минимальные доходы.

Как отметили в Кабмине, с июля женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет будут получать пенсии в размере не меньше 2 тыс. грн. Также увеличится и максимальный размер пособия по безработице. С июля он составит 8028 грн. Одновременно с этим немного вырастут и другие социальные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, а также ставки судебного сбора — то есть подать иск станет дороже.

Медреформа откладывается

А вот бесплатных консультаций медицинских специалистов, анализов и других исследований, которые по плану правительства должны были появиться в Украине с 1 июля в рамках запуска второго этапа медицинской реформы, не предвидится. Напомним, со следующего месяца в Украине должны были стать бесплатными 56 видов диагностических услуг, среди которых шесть видов УЗИ, пять видов рентгена, четыре вида биопсии под контролем УЗИ, тесты на выявление болезней сердечно-сосудистой системы, эндоскопические исследования и операции пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, почек, мочевого пузыря и другое.

Но, как ранее сообщили в Министерстве здравоохранения, внедрение очередного этапа медреформы отложили на неопределенный срок. Как объяснила доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова, такое решение было принято из-за нехватки средств.

"Дело в том, что 370 грн на человека в год, которые предусмотрели в правительстве на реализацию второго этапа медреформы, катастрофически не хватает. Как говорят представители разных медицинских учреждений, эта сумма должна быть увеличена минимум в два раза", — сказала Амосова.

Более того, она отметила, что серьезные проблемы сегодня отмечаются при реализации первого этапа реформы. "Уже сейчас Национальная служба здоровья отменила более 10 тыс. деклараций с врачами, потому что многие подписали документ с несколькими врачами. Кроме того, встречались случаи, когда подписантов вообще не было в живых", — сказала "Вестям" Амосова.

"Вести" уже писали об этой ситуации. Как рассказывали нам врачи, под благовидными и не очень предлогами декларации просто аннулировали, а все потому, что Национальной службе здоровья, которая аккумулирует все средства на пациентов, не хватает денег.

Подорожают паспорта

Тем, кто еще не обзавелся биометрическими паспортами, стоит поторопиться. С 1 июля в Украине подорожает изготовление ID-карт и загранпаспортов. Как отмечают в Государственной миграционной службе Украины, стоимость увеличится более чем на треть. Таким образом, уже в следующем месяце получить повторно паспорт гражданина Украины (ID-карту) можно будет за 345 грн (до 20 рабочих дней), тогда как ранее эта услуга стоила 279 грн. Повторное получение паспорта гражданина Украины сроком до 10 рабочих дней будет стоить 471 грн. Загранпаспорт с получением до 20 рабочих дней обойдется в 682 грн (ранее — 557,32 грн).

Налог на посылки: как платить меньше

Со следующего месяца при ввозе на территорию Украины товаров, суммарная стоимость которых превышает €100 для одного получателя, начисляется НДС (20%) и таможенная пошлина, размер которой зависит от наименования товара, — в среднем 10%. Так, уже с 1 июля при заказе, например, телефона за €200 из-за границы придется заплатить налог с превышения лимита — то есть со €100. В данном случае это будет €30.

С учетом того, что заказ техники, косметики и одежды из-за границы становится явлением все более массовым, новинка ударит по кошелькам многих украинцев. А потому в интернете наши сограждане вовсю делятся предложениями, как можно обойти установленные ограничения.

Пожалуй, самой распространенной схемой является искусственное снижение стоимости посылки. Но не все заграничные продавцы готовы указывать заниженную стоимость в декларации. Поэтому опытные предприниматели используют другую схему. О ней "Вестям" рассказал собственник небольшого столичного интернет-магазина товаров из Китая Николай.

"Суть заключается в использовании специальных сервисов почтового форвардинга (mail-forward). Приобретенный вами товар сперва приходит на склад к такой компании, после чего вы самостоятельно оформляете декларацию для его отправки в Украину, где можете указать абсолютно любую стоимость, на свой страх и риск", — рассказал нам Николай.

Таким же образом можно значительно сэкономить на доставке, ведь за определенную комиссию там можно собрать несколько товаров из разных интернет-магазинов и, объединив в одну посылку, отправить на родину. Другой вопрос, что это не совсем законно, а, следовательно, возможны последствия.