Политика «Ты не пройдешь!»: украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ

2019-06-26 17:30 228

 

25 июня вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт Борисполь прибыл депутат Госдумы РФ, сообщает Корреспондент со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска пограничники остановили гражданина России.

Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами.

Гражданина РФ через государственную границу Украины не пропустили и возвратили обратным рейсом в Ригу. Имя политика пограничники не назвали.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма.

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