Мир Жителей Великобритании разозлили растраты Меган Маркл и принца Гарри

2019-06-26 21:00 204

Фанаты королевской семьи разозлились из-за того, что на ремонт в резиденции Фрогмор-хаус взяли большие средства из государственного бюджета, передает Town and Country.

В то же время указано, что Меган Маркл не понравился ремонт в новой резиденции.

Супруги пообещали уложиться в 1,5 миллиона долларов, но позже стало известно, что им понадобится около 3 миллионов.

Британцы в ярости из-за того, что герцоги Сассекские взяли деньги на ремонт своего дома из суверенного гранта Елизаветы II, а собственные сбережения потратили только на мебель.

Многие заступились за принца Гарри и его супругу. Они уверены, что такая сумма на ремонт была просто необходима для принца Гарри с Меган и их маленького сына, так как Фрогмор-хаус - старое здание.