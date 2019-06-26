Мир Жителей Великобритании разозлили растраты Меган Маркл и принца Гарри

2019-06-26 21:00 204

 

Фанаты королевской семьи разозлились из-за того, что на ремонт в резиденции Фрогмор-хаус взяли большие средства из государственного бюджета, передает Town and Country.

В то же время указано, что Меган Маркл не понравился ремонт в новой резиденции.

Супруги пообещали уложиться в 1,5 миллиона долларов, но позже стало известно, что им понадобится около 3 миллионов.

Британцы в ярости из-за того, что герцоги Сассекские взяли деньги на ремонт своего дома из суверенного гранта Елизаветы II, а собственные сбережения потратили только на мебель.

Многие заступились за принца Гарри и его супругу. Они уверены, что такая сумма на ремонт была просто необходима для принца Гарри с Меган и их маленького сына, так как Фрогмор-хаус - старое здание.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На Реву подали в суд из-за его высказываний в адрес жителей оккупированного Донбасса

2019-05-13 17:00 1719

Стало известно, во сколько обошлись роды Меган Маркл

2019-05-07 19:00 1617

Меган Маркл родила первенца: подробности о пополнении в королевской семье

2019-05-06 17:00 1272

Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР"

2019-04-30 21:30 1209

Еще новости в разделе "Мир"

Жителей Великобритании разозлили растраты Меган Маркл и принца Гарри

2019-06-26 21:00 204

Назван действенный способ понизить давление без таблеток

2019-06-26 20:30 105

фото Стало известно имя актера, который сыграет роль Николы Теслы

2019-06-26 15:46 198

фото Утонул гитарист культового белорусского ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский

2019-06-26 12:43 351
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Жителей Великобритании разозлили растраты Меган Маркл и принца Гарри 2019-06-26 21:00 204
Назван действенный способ понизить давление без таблеток 2019-06-26 20:30 105
фото Стало известно имя актера, который сыграет роль Николы Теслы 2019-06-26 15:46 198
фото Утонул гитарист культового белорусского ансамбля "Песняры" Аркадий Ивановский 2019-06-26 12:43 351

Лента

21:00 Жителей Великобритании разозлили растраты Меган Маркл и принца Гарри
20:30 Назван действенный способ понизить давление без таблеток
20:00 Дешевого электричества больше не будет: стало известно, что готовят с 1 июля
19:30 Дисквалификация россиянина принесла Украине три "золота" биатлонных соревнований
19:00 ЦИК определила порядок расположения партий в бюллетенях
18:45 Военную приемку Минобороны уличили в фальсификации сертификатов летного состояния
18:30 Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности
18:00 ПАСЕ вернула полномочия РФ в полном объеме
17:30 «Ты не пройдешь!»: украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ
17:00 Рост пенсий и отмена медреформы. Что ждет украинцев в июле