Экономика Экономика Великобритании продолжает находиться в стагнации

2024-06-17 16:10

Экономика Великобритании продолжает фактически находиться в стагнации.

Об этом свидетельствует экономическая статистика за апрель текущего года, которая была официально представлена Офисом национальной статистики при британском правительстве.

Так, номинальные показатели экономического роста в апреле сократились до 0% ВВП. В сравнении, с показателями марта, когда был зафиксирован небольшой прирост 0,4% ВВП.

Если же посмотреть на структуру экономического развития, то небольшой прирост в апреле показал только сектор услуг 0,2% ВВП. В то время как промышленное производство сократилось на 0,9% ВВП. В свою очередь, спад в сфере строительства оказался еще более существенным – минус 1,4% ВВП.

Напомним, во втором полугодии 2023 года экономика Великобритании фактически находилась в краткосрочной рецессии. В частности, в условиях больших показателей инфляции и высокой стоимости жизни.

 

Игорь Шевырев.

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