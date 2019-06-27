Украина фото Покушение на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина - стали известны детали

2019-06-27 13:44 180

В Сумской области напали на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области, на мужчину напали 27 июня, когда тот возвращался домой. Неизвестные набросились на экс-мэра и начали его бить. Мужчину с многочисленными травмами забрала скорая, он находится в реанимационном отделении.

Известно, что ранее Артем Семенихин подал документы в ЦИК и баллотируется как самовыдвиженец от одномандатного избирательного округа №160.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Пресс-служба ВО "Свобода" сообщает, что на Семенихина напали возле его дома, врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

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Украина

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