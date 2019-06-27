Политика Почему Климкин не согласовал с Зеленским ноту РФ - глава МИД дал объяснение

2019-06-27 21:00 363

 

Климкин утверждает, что МИД имел полномочия без согласования с Зеленским отвечать на ноту РФ по украинским морякам. Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде", реагируя на возмущение президента Владимира Зеленского.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов. "Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин.

Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел. Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил: "Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать". Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет".

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