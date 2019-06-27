Украина Лето закончилось: погода в Украине удивит всех, +18 и дожди

2019-06-27 22:00 249

 

Погода в Украине существенно не изменится — через нашу страну пройдет атмосферный фронт балтийского циклона

О том, чего стоит ждать в ближайшие дни рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже иногда градом», — говорится в сообщении.

Сегодня до Юга и Востока дожди пока не доберутся, там будет сухо и жарко.

День Конституции, 28 июня, ожидается в Украине синоптических обновленным.

За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится прохладный воздух. Завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса.

На Юге и Востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов.

«Дожди с нашей территории витискатиме антициклон Vera, который расположен над Северным морем», — отметила синоптик.

Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально.

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