Лето закончилось: погода в Украине удивит всех, +18 и дожди

Погода в Украине существенно не изменится — через нашу страну пройдет атмосферный фронт балтийского циклона
О том, чего стоит ждать в ближайшие дни рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже иногда градом», — говорится в сообщении.
Сегодня до Юга и Востока дожди пока не доберутся, там будет сухо и жарко.
День Конституции, 28 июня, ожидается в Украине синоптических обновленным.
За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится прохладный воздух. Завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса.
На Юге и Востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов.
«Дожди с нашей территории витискатиме антициклон Vera, который расположен над Северным морем», — отметила синоптик.
Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально.