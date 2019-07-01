Украина 1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

2019-07-01 18:45 267

 

Сегодня, 1 июля, 182-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 183 дня. Именинники – Леонтий, Роман. Всемирный день архитектора и Международный день кооперации, в Бурунди, Сомали и Руанде празднуют День независимости, в Гане – День республики, в Канаде – День Канады, в Лесото – День семьи, в Суринаме – День свободы.

Какой праздник отмечают сегодня украинцы 1 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июля.

1 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

1 июля наши предки отмечали День Ярила. Люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы. Также, в народе считали, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений – дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

Что нельзя делать в Ярилин день 1 июля

Тратить много денег. Также сюда относится еда, припасы и другие материальные ресурсы. В этот день принято трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую. Лучше поэкономь, тогда Ярило принесет тебе еще больше денег, благополучия и достатка.

Жаловаться. 1 июля постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь. Если хочешь, чтобы поток энергии захватил всю тебя и принес в жизнь побольше радости, успехов в делах и личной жизни, не нужно ныть и жаловаться в Ярилин день. Естественно, это не касается криминала, насилия и подобных важных ситуациях – речь только о нытье, которым все мы иногда грешим.

Хвастаться. В этот день не стоит выпячивать свои достижения и заслуги, даже если они действительно стоят того, чтобы рассказать близким.

Приметы на 1 июля

- Туман утром на Ярилу стелется – непогоды не будет.

- С утра нет росы – днем стоит ждать дождя.

- Если кувшинки едва видно над водой – вечером будет дождь.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать

2019-07-01 19:00 183

В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум

2019-07-01 18:30 195

Субсидии с 1 июля: что нужно знать украинцам

2019-07-01 08:12 2748

На дороге восстановят справедливость: что приготовили водителям

2019-06-29 11:30 1323

Еще новости в разделе "Украина"

После пересчета пенсий в Украине стало известно, кто оказался в выигрыше

2019-07-01 20:00 261

В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать

2019-07-01 19:00 183

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

2019-07-01 18:45 267

В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум

2019-07-01 18:30 195
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

После пересчета пенсий в Украине стало известно, кто оказался в выигрыше 2019-07-01 20:00 261
В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать 2019-07-01 19:00 183
1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня 2019-07-01 18:45 267
В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум 2019-07-01 18:30 195

Лента

20:00 После пересчета пенсий в Украине стало известно, кто оказался в выигрыше
19:30 Визовый режим с Россией: секретарь СНБО сделал заявление
19:00 В Украине началась вступительная кампания: что нужно знать
18:45 1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
18:30 В Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум
18:15 У Зеленского исключили Омеляна из списка украинской делегации в Канаду
18:00 Секретарь СНБО рассказал о главной теме возможной встречи Зеленского с Путиным
17:30 В России заявили, что Украина может изменить ответ Климкина по морякам
17:00 В Украине подорожали сигареты: названа новая цена
16:30 Конец войне: Зеленский опубликовал важное заявление к украинцам