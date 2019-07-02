Политика Перед выборами Гройсман заявил, чем его уже не устраивает Порошенко

2019-07-04 11:13 798

Ранее близкий к Порошенко премьер-министр сейчас всячески старается отмежеваться от бывшего президента. Владимир Гройсман заявил, что не верит, что в ближайшие годы в партии Европейская солидарность (бывшая БПП) что-либо изменится в лучшую сторону.

"С первого дня создания Блока Петра Порошенка я никогда не был членом этой политической силы. Если бы я считал и верил в то, что там могут быть новые подходы для того, чтобы делать нужные изменения, я бы, не думая ни минуты, присоединился к этой политической силе", – рассказал премьер в эфире телеканала ICTV.

Он также заявил, что несколько лет назад ему предлагали возглавить БПП, но он отказался.

"У меня не было никогда партийного билета. Это была партия Петра Алексеевича Порошенко. Сейчас они ее переименовали, добавили новых людей, оставили много других людей. В принципе, я считаю, что в этой политической силе ничего не изменится в предстоящие пять лет. Они как работали, так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, поэтому я принял решение о самостоятельном походе на выборы", – указал политик.

Он подчеркнул, что выбрал путь самостоятельного похода с той командой, "в которую верит и за которую ему не будет стыдно".