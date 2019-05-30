Политика Гройсман сохранил свое кресло: Верховная Рада не приняла отставку премьер-министра

2019-05-30 13:45 243

Перед голосованием премьер с трибуны парламента заявил, что не держится за должность и готов стать безработным. Сегодня в БПП нашлось семеро желающих уволить Гройсмана, в НФ Яценюка отставку поддержали только двое. В итоге голосов Радикалов, Оппоблока, Батькивщины и Самопомочи не хватило. Премьер-министр остался в своем кресле.

На сегодняшнем заседании Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За соответствующее постановление №10341 проголосовали всего 97 депутатов (при 226 минимально необходимых для принятия решения).

Напомним, что согласно законодательству Украины, отставка премьера влечет отставку всего состава Кабинета министров.

Во время выступления перед голосованием Гройсман с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал. Он признал, что далеко не все еще сделано в государстве, а политическая система неэффективна, но с приходом нового президента у страны есть шанс все исправить.

"После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня... принятия необходимых решений, которые изменят политическую систему, которая неэффективна", - сказал премьер-министр.

В то же время, по словам Гройсмана, разговоры о дефолте в Украине, которые идут в последнее время, не имеют под собой никаких оснований, ведь он сделал все, чтобы этого не произошло.

Напомним, сегодня перед заседанием представители фракции БПП Вадим Денисенко и Игорь Кононенко заявили, что "Блок Петра Порошенко" не будет поддерживать отставку премьер-министра . По их словам, причиной такого решения стало то, что Владимир Гройсман их "сам об этом не попросил".

Премьер-министр поблагодарил парламент за то, что его и правительство не отправили в отставку. Об этом он сказал после голосования за соответствующий проект постановления.

"Прежде всего я благодарю за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, мое решение было не эмоцией, а позицией. И еще одно очень важное, я никогда в своей жизни не скидывал ни на кого ответственность. С раннего возраста моя ответственность была передо мной, и свою ответственность я чувствую. Я слышу много критики в наш адрес, порой она является справедливой", - сказал Владимир Гройсман.

Он выразил убеждение, что принятые правительством решения "начинают изменения". По его словам, изменения в стране будут более быстрыми, если парламентские фракции "будут объединяться и голосовать".

Как голосовали за отставку Гройсмана фракции и блоки парламента: