Украина КАРТА Прогноз погоды: В Украину идут дожди с грозами и шквальный ветер

2019-07-02 11:42 288

Сегодня на всей территории страны, кроме юга, ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с. В западных, северных и центральных областях местами шквалы 25-30 м/с, град, значительные дожди.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра Украины, температура воздуха в западных областях +24... +31 градус. На севере синоптики прогнозируют +25... +29 градусов. На востоке ожидается +32... +34 градуса, на юге - +33... +38 градусов, в центре - +29… +36 градусов.

В Киеве сегодня также ожидается дождь и гроза, температура поднимется не выше +29 градусов.

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