Мир В России во время исследований на глубоководном аппарате погибли 14 моряков: все подробности ЧП

2019-07-02 17:35 126

 

В понедельник, 1 июня, произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в России, в результате чего погибли 14 моряков.

Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны и в соцсетях.

Уточняется, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения. Известно, что пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ во время биометрических измерений.

В Минобороны отметили, что сейчас очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

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Мир

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