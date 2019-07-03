Украина КАРТА Жара возвращается - сегодня грозовые дожди уйдут в южные области

2019-07-03 11:42 195

3 июля в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Лишь в некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, дожди ожидаются в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

На севере синоптики прогнозируют до 26 градусов, ночью около 15. На западе ожидается днем 24...26,ночью до 16. На востоке температура воздуха днем повысится до 28...30, а ночью 18...20. На территории южных областей днем будет 29...31, ночью 18...20. В центральной части страны ожидается 26...28, а ночью до19 градусов.

В Киеве сегодня будет солнечно без осадков. Температура днем повысится до 26 градусов тепла, ночью 15-17.