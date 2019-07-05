Солиста "Ласковый май" Юру Шатунова срочно прооперировали

Бывшего кумира миллионов девушек, солиста группы Ласковый май Юрия Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса.
Об этом рассказал СМИ директор артиста Аркадий Кудряшов.
По его словам, операция прошла хорошо, в клинике певец пробудет еще около недели.
Затем Шатунов отправится в следующую клинику, чтобы удалить больной зуб, который привел к воспалительному процессу левой гайморовой пазухи.
Шатунова госпитализировали 2 июля после масштабного гастрольного тура. 28 июня он попал в больницу перед началом концерта. Медики помогли артисту, однако затем ему снова стало плохо.