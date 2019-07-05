Мир Солиста "Ласковый май" Юру Шатунова срочно прооперировали

2019-07-05 14:14 132

Бывшего кумира миллионов девушек, солиста группы Ласковый май Юрия Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса.

Об этом рассказал СМИ директор артиста Аркадий Кудряшов.

По его словам, операция прошла хорошо, в клинике певец пробудет еще около недели.

Затем Шатунов отправится в следующую клинику, чтобы удалить больной зуб, который привел к воспалительному процессу левой гайморовой пазухи.

Шатунова госпитализировали 2 июля после масштабного гастрольного тура. 28 июня он попал в больницу перед началом концерта. Медики помогли артисту, однако затем ему снова стало плохо.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Мир"

Солиста "Ласковый май" Юру Шатунова срочно прооперировали

2019-07-05 14:14 132

Число украинских заробитчан в Польше выросло в пять раз

2019-07-05 10:39 606

"Мы никому ничего не должны": Россия решила "кинуть" ПАСЕ на 85 млн евро

2019-07-04 07:58 1026

Путин вывел Россию из ракетного договора с США

2019-07-03 18:00 546
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Солиста "Ласковый май" Юру Шатунова срочно прооперировали 2019-07-05 14:14 132
Число украинских заробитчан в Польше выросло в пять раз 2019-07-05 10:39 606
"Мы никому ничего не должны": Россия решила "кинуть" ПАСЕ на 85 млн евро 2019-07-04 07:58 1026
Путин вывел Россию из ракетного договора с США 2019-07-03 18:00 546

Лента

14:46 Иран устроил дипскандал из-за захвата морпехами танкера с нефтью в Гибралтаре
14:22 Facebook заявил о необходимости государственного регулирования Соцсетей
14:14 Солиста "Ласковый май" Юру Шатунова срочно прооперировали
14:00 Скандал с Airbus: США готовит дополнительный список на товары из Евросоюза
13:42 Что будет с долларом и евро в ближайшие дни - НБУ обновил курсы валют
13:31 В Украине завершился весенний призыв в армию
13:18 Чехия запретила Аэрофлоту выполнять рейсы Москва - Прага - Москва
13:16 Экс-губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что ради Олимпиад дал взятку Сергею Бубке
13:03 «Радикалы» Гайдукевич и Примаков устроили наркотический беспредел на 208 округе на Черниговщине
12:41 Истребитель РФ над Черным морем впервые приблизился к разведсамолету США