Мир Солиста "Ласковый май" Юру Шатунова срочно прооперировали

2019-07-05 14:14 132

Бывшего кумира миллионов девушек, солиста группы Ласковый май Юрия Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса.

Об этом рассказал СМИ директор артиста Аркадий Кудряшов.

По его словам, операция прошла хорошо, в клинике певец пробудет еще около недели.

Затем Шатунов отправится в следующую клинику, чтобы удалить больной зуб, который привел к воспалительному процессу левой гайморовой пазухи.

Шатунова госпитализировали 2 июля после масштабного гастрольного тура. 28 июня он попал в больницу перед началом концерта. Медики помогли артисту, однако затем ему снова стало плохо.