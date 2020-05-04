Коронавирус фото При таинственных обстоятельствах умер автор культовых песен Ласковый май

2020-05-04 14:12 285

Умер композитор и автор песен группы Ласковый май Владимир Бойко. Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер Андрей Разин.

Отмечается, что мужчина умер в результате инсульта. Длительное время он болел, но чем именно не уточняется. Детали смерти музыканта пока не раскрываются.

Разин отметил, что Бойко был музыкальным руководителем группы с 1989 года, композитором и автором около 25 песен для коллектива.

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Также его песни исполнял сам Разин, Наталья Грозовская и другие солисты группы Ласковый май. Кроме того, Бойко являлся создателем групп Белые розы, Стайер и Бархатный сезон.

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