Украина 6 июля: какой сегодня праздник, можно ли купаться и что нельзя делать

2019-07-06 11:00 78

Аграфена Купальница - не просто праздник, но и открытие купального сезона. В прежние времена этому событию уделяли особое внимание, проводили множество интересных обрядов и соблюдали традиции.

Традиции 6 июля

В народе Аграфену Купальницу любили и ждали, потому что именно с этого дня можно было без боязни купаться в водоемах.

У христиан в этот день принято почитать святую мученицу Агриппину, жившую в Древнем Риме в третьем веке. Она с младых лет вела праведную жизнь и служила Господу, невзирая на гонения со стороны язычников. Ее жестоко пытали, заставляя отречься от веры, однако девушка была непреклонна и с радостью вручила свою жизнь Господу. По сей день паломники, возносящие молитвы святой, укрываются от любого зла и получают поддержку Свыше.

Праздник Аграфены Купальницы открывает двери к еще одному событию - дню Ивана Купалы, мистическому времени, когда самые смелые могут узнать свою судьбу и попытать счастья в поиске мифического цветущего папоротника.

Обряды на 6 июля

С 6 числа начинают заготовку веников для бани, каждый из которых обладает своими целебными свойствами. Их использовали для того, чтобы избавиться от недугов, обрести силы и здоровье, а также защититься от зла. Изготовление веников сопровождали заговорами на крепкое здоровье.

6 июля проводили обряд, направленный на защиту от нечисти. Для этого срывали пучки крапивы и чертополоха и раскладывали траву у порогов, чтобы зло было бессильно и не могло проникнуть в дом.

6 июля уделяли внимание колодцам с питьевой водой: их тщательно вычищали, а затем с уважением кланялись, благодаря Матушку Землю за дарование источников.

В день праздника обязательно варили яйца, чтобы угостить ими домочадцев, а также всех имеющихся в хозяйстве животных. Считалось, что такие угощения помогают людям оставаться бодрыми, а животным - давать больше молока и рождать здоровое потомство.

Приметы на 6 июля

На Аграфену сажали репу, чтобы снять богатый урожай и получить овощи с большим содержанием витаминов.

По поверьям, рожденный 6 июля удачлив и способен делиться своим везением с близкими людьми.

Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды.

В праздничный день было принято умываться утренней росой, чтобы сохранить молодость и обрести здоровье.

6 июля соловей не поет - пора ячмень собирать.

В день праздника в баньке попариться - здоровье обрести.