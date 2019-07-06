Политика Зеленский подписал закон о предвысшем образовании

2019-07-06 11:30 45

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом сообщили на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Так, уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы прекратят наборы на младшего специалиста, и начнут оказывать профессиональное предвысшее образование. Теперь они будут готовить младших бакалавров.

Стоит отметить, что, согласно закону, образование для взрослых станет более гибким: в течение жизни человек сможет получить несколько образований за бюджетные средства, а учебные заведения будут финансироваться по новой системе.