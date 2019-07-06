Политика Зеленский подписал закон о предвысшем образовании

2019-07-06 11:30 45

 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом сообщили на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Так, уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы прекратят наборы на младшего специалиста, и начнут оказывать профессиональное предвысшее образование. Теперь они будут готовить младших бакалавров.

Стоит отметить, что, согласно закону, образование для взрослых станет более гибким: в течение жизни человек сможет получить несколько образований за бюджетные средства, а учебные заведения будут финансироваться по новой системе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Импичмент Президента: Парубий дал Зеленскому 2 недели

2019-07-06 10:00 36

Зеленский отменил встречу с представителями делегации ПАСЕ

2019-07-05 18:28 627

Зеленский понятия не имеет, как остановить войну, и будет советоваться с депутатами, – блогер

2019-07-05 16:32 576

Зеленский назначил своего человека начальником всех следователей в СБУ

2019-07-05 15:29 561

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский подписал закон о предвысшем образовании

2019-07-06 11:30 45

Импичмент Президента: Парубий дал Зеленскому 2 недели

2019-07-06 10:00 36

Разумков уже признал, что из-за Саакашвили выборы в Раду могут быть сорваны

2019-07-05 21:36 552

Зеленский отменил встречу с представителями делегации ПАСЕ

2019-07-05 18:28 627
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский подписал закон о предвысшем образовании 2019-07-06 11:30 45
Импичмент Президента: Парубий дал Зеленскому 2 недели 2019-07-06 10:00 36
Разумков уже признал, что из-за Саакашвили выборы в Раду могут быть сорваны 2019-07-05 21:36 552
Зеленский отменил встречу с представителями делегации ПАСЕ 2019-07-05 18:28 627

Лента

11:30 Зеленский подписал закон о предвысшем образовании
11:00 6 июля: какой сегодня праздник, можно ли купаться и что нельзя делать
10:30 Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020"
10:00 Импичмент Президента: Парубий дал Зеленскому 2 недели
фото 22:12 Игги Азалия срочно удалила все аккаунты в соцсетях из-за этих фото
21:36 Разумков уже признал, что из-за Саакашвили выборы в Раду могут быть сорваны
фото 20:33 Обнародованы свадебные фото Софи Тернер - Сансы Старк из Игры престолов
КАРТА 19:35 Прогноз погоды на выходные: 6 и 7 июля в Украину вернутся дожди с грозами
18:28 Зеленский отменил встречу с представителями делегации ПАСЕ
фото 17:34 Лучшими монетами Украины стали шестигранные серебряные пятерки