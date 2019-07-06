Украина Погода в Украине 6 июля. Синоптики обещают местами грозу

2019-07-06 11:30 201

 

В субботу, 6 июля, в Украине будет свежо, в восточных областях возможны грозы. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, температура воздуха будет держаться на уровне +22...+24 градуса днем. В западных регионах - солнечно. Ночью +11...+13 градусов. В центральных областях также без осадков. Температура воздуха в Киеве поднимается до +23 градусов, ночью - до +14 градусов.

В восточных регионах - дожди и грозы. Впрочем, днем здесь будет тепло - до +26 градусов в Донецке, ночью - до +18 градусов. Отличаться от средней будет погода в южных областях. Тут будет теплее: +26...+28 днем и до +19 ночью, осадков не ожидается.

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Погода в Украине 6 июля. Синоптики обещают местами грозу 2019-07-06 11:30 201
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