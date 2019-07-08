Украина NewsOne пытается оправдать телемост с российским пропагандистским телеканалом

2019-07-08 09:12 207

Руководство телеканала NewsOne объяснило решение провести телемост с российским пропагандистским телеканалом "важностью диалога между народами Украины и России".

Как сообщается на сайте телеканала, якобы сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией и что политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать.

"Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны", - указано в заявлении.

Напомним, телеканал NewsOne входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

С заявлениями протеста по этому поводу выступили партии Европейская солидарность, Голос и Украинская стратегия. Они призвали СБУ, СНБО, Нацсовет по ТВ и радиовещанию, а также президента Владимира Зеленского дать правовую оценку происходящему и принять соответствующие меры. 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты собирают акцию протеста против запланированного пропагандистами телемоста со российскими СМИ.