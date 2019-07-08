Украина фото В Киеве военный внедорожник на полном ходу наехал на машину с ребенком

2019-07-08 10:13 150

В Киеве тяжелый внедорожник влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих. Как сообщает Информатор, ДТП произошло на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной. Как рассказал водитель Volkswagen Jetta, он с 9-летним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе движения по улице Ильенко в сторону станции метро Лукьяновская.

Nissan Patrol ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону станции метро Дорогожичи. Но внезапно Nissan решил повернуть на улицу Оранжерейную сразу через несколько полос движения. Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника, и Nissan врезался в легковушку и откинул ее к обочине.