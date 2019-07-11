Украина фото Кернес восстановил в Харькове декоммунизованый памятник маршалу Жукову

2019-07-11 12:43 210

В Харькове восстановили бюст маршалу СССР Георгию Жукову, который снесли 2 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Как и обещал – сегодня вернули на место", – написал городской голова. Он обнародовал фото восстановленного памятника.

Напомним, 2 июня, в Харькове представители ряда общественных организаций и партий свалили бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа").