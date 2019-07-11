Украина Депутаты приготовили для автовладельцев «сюрприз» — новый штраф: подробности

2019-07-11 19:00 234

 

Народные депутаты рассмотрели и 233 голосами приняли за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон №10405 о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

Принятый документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон «О дорожном движении», которые позволят защитить право водителей транспортных средств с электродвигателями на доступ к зарядным станциям для электромобилей. Также этот закон должен урегулировать вопрос ответственности за незаконную парковку (остановку, стоянку) на местах для электрокаров, пишет UBR.

Депутаты возложили обязанность по составлению протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях на сотрудников Национальной полиции. Они смогут штрафовать нарушителей на сумму от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов (от 340 до 510 гривен).

Кроме того, владельцам электрокаров при регистрации будут выдавать специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта, а в течение ближайших шести месяцев в Украине должны появиться новые дорожные знаки «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей». Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.

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