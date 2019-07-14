Украина Приметы на 14 июля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2019-07-14 11:30 1098

Православная церковь 14 июля вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии. Братья были искусными врачами, от Господа получили благодатный дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Многих людей они обратили ко Христу. В народе 14 июля называют бабьим праздником

Традиции 14 июля

Память святых братьев отмечается дважды в году: летом и осенью. В народном календаре это летние (14 июля) и осенние Кузьминки (14 ноября).

Летние Кузьминки – бабий (женский) праздник. В этот день устраивали женские сборные пиры – братчины. Хозяйки с самого утра варили общую кашу, для которой каждая приносила, что могла: кто крупу, кто муку, кто сахар, кто соль. Сначала обращались к святым Косме и Дамиану, предлагали им отведать угощение, а потом уже садились за стол. Когда каша поспевала, звали: "Кузьма и Демьян, идите есть к нам". Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Приготовленными кушаньями угощали соседей, знакомых, нищих и странников.

В этот день женщины не только ходили по гостям и праздновали, но и успевали похлопотать в огороде и выполнить всю домашнюю работу. Женщины пололи гряды в огороде, собирали первые овощи, вырывали корневые на продажу, занимались сбором красильных трав.

Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.

Покос – тяжелая сельскохозяйственная работа. Крестьяне готовились к нему заранее и всегда с радостью, чтобы не прогневать держателя гроз Илью. В старину было принято женщинам и девушкам на покос особо одеваться. Из сундуков доставались нарядные "покосные" рубахи, вышитые птицами и цветущими травами.

В рубахах преобладали красные и белые цвета – символы жизни, красоты, светлого начала и светоносной силы бога плодородия Ярилы. Эти цвета испокон веку были главными. Верх рубахи (воротушку) изготавливали из кумачового холста (хлопчатобумажной ткани алого цвета), а низ (становину) – из белого. Подол был расшит особыми обережными узорами, защищающими от всего дурного. На таких рубахах вышивались ростки, травы, цветы, птицы счастья.

В этот день девушки старались не заниматься тяжелым трудом.

Приметы на 14 июля

- Западный ветер приносит дожди.

- Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.

-Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

- Свеча тускло горит – будет дождь.

- На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.

-Сорока кричит – будет продолжительный зной.

-Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Сон с 13 на 14 июля вещий. Он очень скоро исполнится, но о том, что вам приснилось никому нельзя рассказывать. Сновидение, увиденное днем 14 июля, осуществиться тогда, когда вы о нём забудете.