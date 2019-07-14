Море и так грязное: Зеленский разозлил сеть новым "убийственным" указом

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу в субботу, 13 июня, дал абсурдный указ, касающийся прекращения проверок лодок и Одесского морского порта на соблюдение экологических норм.
Об этом сообщил Pavlo Vyshebaba в Facebook.
- Никто ж не пострадает от этого за два месяца, - сказал Зеленский, имея ввиду срок на который планируется не проводить проверки.
- Кроме дельфинов и экологии Черного моря, - отпарировали президенту представители Госинспекции.
- Море и так грязное, - ответил на это Зеленский.
В сети этот диалог вызвал бурю гнева.