Политика Море и так грязное: Зеленский разозлил сеть новым "убийственным" указом

2019-07-14 15:00 444

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу в субботу, 13 июня, дал абсурдный указ, касающийся прекращения проверок лодок и Одесского морского порта на соблюдение экологических норм.

Об этом сообщил Pavlo Vyshebaba в Facebook.

- Никто ж не пострадает от этого за два месяца, - сказал Зеленский, имея ввиду срок на который планируется не проводить проверки.

- Кроме дельфинов и экологии Черного моря, - отпарировали президенту представители Госинспекции.

- Море и так грязное, - ответил на это Зеленский.

В сети этот диалог вызвал бурю гнева.