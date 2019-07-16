В Минздраве рассказали, как хранить лекарства летом

В Министерстве здравоохранения рассказали при какой температуре нужно хранить лекарства и почему не стоит оставлять препараты в машине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Большинство лекарств следует хранить при температуре не выше 25 градусов по Цельсию в сухом месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. В то же время не храните лекарства в холодильнике, если в инструкции это не указано", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что нельзя оставлять лекарства в ванной комнате или других помещениях с высокой влажностью, на подоконнике или столе, где возможно попадание солнечных лучей, в автомобиле. В жару он может нагреваться до 70 градусов по Цельсию - такой температуры достаточно, чтобы они испортились.
Также, при путешествии самолетом нужно держать лекарства в ручном багаже.
"Температура места для хранения багажа в самолете обычно не контролируется, поэтому существует высокий риск, что лекарства испортятся или потеряют эффективность", - отмечается в сообщении.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины предлагает изменить подход к назначению лекарств - таблетка вместо укола.