Мир Twitter анонсировал новый дизайн, вкладки и дополнительные функции

2019-07-19 14:46 570

Twitter анонсировал обновление дизайна страницы для персональных компьютеров. Об этом сообщается на официальной странице соцсети в Twitter.

Дизайн получит несколько эстетических изменений и новые функции. Так в компьютерной версии появится вкладка "Исследовать". Это упростит поиск видео, новостей и трендов для каждого пользователя.

В боковом меню навигации упростится доступ к закладкам, спискам и профилю, а вкладка сообщения увеличится для удобства ведения диалогов и написание ответов.

Также новинку оснастят различными темами и вариантами цветовой палитры. На странице появится возможность переключаться между самыми популярными твитами и самыми свежими.

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