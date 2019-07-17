Twitter анонсировал новый дизайн, вкладки и дополнительные функции

Twitter анонсировал обновление дизайна страницы для персональных компьютеров. Об этом сообщается на официальной странице соцсети в Twitter.
Дизайн получит несколько эстетических изменений и новые функции. Так в компьютерной версии появится вкладка "Исследовать". Это упростит поиск видео, новостей и трендов для каждого пользователя.
В боковом меню навигации упростится доступ к закладкам, спискам и профилю, а вкладка сообщения увеличится для удобства ведения диалогов и написание ответов.
Также новинку оснастят различными темами и вариантами цветовой палитры. На странице появится возможность переключаться между самыми популярными твитами и самыми свежими.