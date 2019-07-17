Мир Сигареты через несколько дней резко подорожают: сколько заплатят курильщики

2019-07-17 21:00 189

 

В Украине с 1 июля повысили акцизы на сигареты на 9%, а уже через несколько дней во всех магазинах и киосках цены увеличатся минимум на 1,3 грн.

Если раньше со 1000 сигарет нужно было заплатить акциз в размере 693,5 грн (13,8 грн с каждой пачки), то с 1 июля – уже 756 грн, или 15,12 грн за пачку. То есть подорожание с июля составит минимум 1,32 грн за каждую пачку.

В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно подняли еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%). Чтобы понять, как это отобразится на цене, нужно в первую очередь разобраться, сколько курильщики отдают на акциз.

Для примера, в конце прошлого года за каждые 1000 сигарет поставщики должны были отдать 577,98 грн акциза. Это примерно 11,5 грн за каждую пачку. Далеко не все производители придерживаются этой нормы, однако в среднем доля акциза должна составлять около 60% от общей стоимости пачки. Более того, в Минфине даже планируют обязать рынок четко соблюдать указанные пропорции.

Отметим, в большинстве стране ЕС пачка сигарет обходится в 5 евро (около 150 грн), а в Украине – около 35 грн. Главная причина такой разницы – налоговая нагрузка. В этом году она составляет 1011,35 грн на 1000 сигарет. То есть примерно 20 грн на каждую пачку. Это на 4,7 грн больше, чем в прошлом году.

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Мир

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