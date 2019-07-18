Мир В НАТО подняли вопрос исключения Турции из-за покупки российских ракет С-400

2019-07-19 08:24 96

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни один из членов альянса не поднимал вопрос об исключении Турции.

"Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", − заявил он в ходе Аспенского форума по безопасности.

Столтенберг добавил, что "С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса", однако Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей.

"У них есть самолеты, есть радиолокационные станции, различные другие возможности, которые очень важны для нашей системы ПВО и ПРО", − указал генсек НАТО.

Ранее в Белом доме заявили, что Турция не сможет участвовать в программе поставок истребителей F-35 из-за покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400.