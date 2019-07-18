Украина Налоговая прислала Скрябину штраф: известный гонщик готов заплатить за умершего певца

2019-07-18 17:00 171

 

Недавно налоговая выписала штраф в сумме 1,6 тыс. грн в адрес погибшего в автокатастрофе четыре с половиной года назад певца Андрея Кузьменко, известного как Кузьма Скрябин. Об этом написал украинский гонщик и волонтер Алексей Мочанов в своем Facebook.

Мочанов уточнил, что 3 июля 2019 года Кузьме прислали штраф. Гонщик заявил, что он готов его оплатить, чтобы "государство не пострадало".

"И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то не докинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, если вы меня читаете, долбни, чтобы вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1 613 грн 35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф в адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду", - написал он.

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