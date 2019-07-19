Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: в Украину возвращается летняя жара

2019-07-19 22:12 120

В ближайший уикенд (20-21 июля) температура воздуха на территории Украины повысится до +32 и выше. В западных областях возможны дожди с грозами.

В субботу, 20 июля, в Украину придет жара до +31, без осадков, за исключением западных регионов. В восточных и южных областях днем температура поднимется до +28…31 градуса, ночью +16…18. В северных и центральных областях температура составит +26…28 градусов днем, а ночью температура воздуха составит +15…17. На западе синоптики обещают дожди с грозой, температура составит днем +26…28 градусов, ночью столбик опустится до +11…13.

В воскресенье, 21 июля, также будет тепло, на западных областях продолжат лить дожди, температура воздуха днем ожидается +28…30 градусов, ночью опустится до +13…15. Северные, восточные и южные регионы без осадков, температура воздуха составит +29…32 градуса днем, ночью ожидается +16…18. В центральных областях воскресенье пройдет жарким и сухим, днем температура поднимется до +28…30 градусов, ночью +15…17. В Киеве без осадков, теплая погода будет держаться на протяжении выходных, температура днем до +27…29 градусов, ночью температура до +15...17.