Украина КАРТА Прогноз погоды: В Украину идут грозовые ливни, по ночам будет прохладно

2019-07-22 11:42 69

Сегодняв почти на всей территории Украины прогнозируют дожди с грозами. Без осадков будет лишь в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Как указано в счежем прогнозе Гидрометеоцентра, на севере страны температура воздуха повысится до 26...28 градусов, а ночью 16...18. На западе синоптики прогнозируют днем 25...27 градусов, а ночью 14...16.

На востоке днем ожидается 28...30 градусов, а ночью 14...16.

На территории южных областей днем температура воздуха повысится до 29...31, а ночью 17...19. В центральной части страны днем будет 26...28 градусов, а ночью 15...17.

В Киеве сегодня также дождь с грозой. Температура воздуха днем повысится до 28 градусов, ночью упадет до 15.