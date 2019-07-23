Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Президент Зеленский зачал зачистку - массово увольняет людей Порошенко

2019-07-23 14:15 297

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил глав семи районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса главы государства. Причиной увольнения указано "окончание срока полномочий президента Украины".

В частности, президент уволил:

- председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Сукача;

- руководителя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области Василия Зубрицкого;

- председатель Троицкой районной государственной администрации Луганской области Александра Иванова;

- председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области Виктора Сергиенко;

- председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области Игоря Дзюбу;

- главу Кременской районной государственной администрации Луганской области Наталья Чехуту;

- главу Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области Сергея Иванюченко.

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