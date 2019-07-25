Мир В Европе появилась страна с бесплатным проездом в любом общественном транспорте

2019-07-25 11:13 516

Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте. Такого решения не принимала еще ни одна страна в мире.

Это решение — одно из обещаний предвыборной кампании, пишет Life Gate. Среди других правительственных мер — бесплатные автобусы для студентов и билеты на поезд по доступным ценам.

Считается, что такое решение улучшит систему транспорта в целом. А также сократит огромные пробки, от которых страдает страна. Столица насчитывает около 115 тысяч жителей, но еще 400 тысяч человек приезжают в город на работу. Приблизительно 200 тысяч человек из Франции, Бельгии и Германии ездят в Люксембург каждый день. Это привело к тому, что в 2016 году каждый человек простоял в пробке 33 часа.

Транспорт планировалось сделать бесплатным уже летом 2019 года, но министр инфраструктуры Франсуа Бауш заявил, что это будет реализовано в марте 2020 года. Напомним, в прошлом году транспорт стал бесплатным для всех, кто младше 20-ти лет.

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