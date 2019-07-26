Политика Досудились? НАБУ и ГПУ усмотрели в работе Окружного админсуда Киева угрозу нацбезопасности

2019-07-26 14:04 165

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой в пятницу, 26 июля, обыскивают Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в ведомстве.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в суде, в ОАСК не допускают адвокатов. Предполагают, что силовики изымают серверы. Обыски проводят в кабинетах судей. Председателем суда является Павел Вовк, по словам источника, он заблокирован в здании суда.

Руководство и четырех судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) подозревают в причастности к назначению и увольнению кадров в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) "в ручном режиме", хотя официально проводились конкурсы.

Об этом сообщил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в ходе брифинга в Киеве.

"Подготовлен проект сообщения о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений", - сказал Горбатюк на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, по версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

В Генпрокуратуре и вовсе уверены, что деятельность Окружного админсуда Киева представляет угрозу нацбезопасности.

"Фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, а и в деятельность других органов государственной власти, высших органов государственной власти, в том числе Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, что, по нашей оценке, фактически составляет угрозу национальной безопасности, потому что вне судебного процесса, можно сказать в ручном режиме, принимаются решения", - заявил на брифинге глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюка.