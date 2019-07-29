Мир Найден неожиданно простой способ замедлить старение мозга

2019-07-29 14:13 297

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта нашли способ замедлить старение мозга.

Cпециалисты изучили влияние активного образа жизни и умеренного питания на активность глиальных клеток мозга и их расположенности к укреплению нейронных связей. Эксперты проводили опыты на мышах, которых разделили на три группы. Первым обеспечили активный образ жизни с горками, крутящимися колесами и большим пространством, а другим ограничили потребление калорий, а жизнь третьих не подвергалась изменениям.

Как оказалось, группы мышей с подкорректированным питанием и активным образом жизни продемонстрировали показатели когнитивных функций лучше, чем у третьей группы.

Исследователи пришли к выводу, что активный образ жизни и умеренное питание могут стать эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.

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