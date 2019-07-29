Украина Погода в Украине резко изменится, названа дата: «ниже 20 градусов и грозы»

2019-07-29 19:30 261

 

Жаркая погода на всей территории Украины продержится не дольше чем до конца понедельника, 29 июля

Уже совсем скоро к нам придет очередное похолодание. Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«За холодным атмосферным фронтом уже завтра, 30 июля, начнет распространяться прохладный воздух», — написала она, и опубликовала соответствующую карту.

Согласно прогнозу, в северных областях и на западе Украины, а также на Харьковщине температура воздуха снизится и составит +25 … +28 градусов.

В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара завтра еще задержится. Днем там будет +29… +33 градуса. Однако также не на долго: 31 июля и там ожидается понижение температуры, за исключением юга.

«И уже 1 августа по всей Украине жары не будет — предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов», отметила синоптик.

 Также Диденко предупредила об осадках.

«Кратковременные дожди с грозами 30 июля тянуться за фронтом. Завтра утром и днем ​​они вероятные на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру фронт прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток», — говорится сообщении.

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