Курьезы 16-летний парень выиграл 3 миллиона долларов в онлайн-игре

2019-07-30 14:45 150

В Нью-Йорке 16-летний парень Кайл Гирсдорф выиграл 3 млн долларов на турнире по онлайн-игре Fortnite, передает Reuters.

Гирсдорф играл под именем "Буга". Он набрал 59 очков, обогнав своего ближайшего конкурента на 26.

"Словами не описать. Я просто счастлив. Все, что я сделал, это все оправдало себя. Это просто безумие", - сказал подросток в интервью на стадионе в Нью-Йорке.

Fortnite или же Fortnite: Save the World — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly. Геймплей строится на сборе ресурсов днем и выживании ночью. Согласно информации СМИ, онлайн-игра помогла Epic Games достичь оценки в 15 миллиардов долларов в прошлом году.