Курьезы 16-летний парень выиграл 3 миллиона долларов в онлайн-игре

2019-07-30 14:45 150

В Нью-Йорке 16-летний парень Кайл Гирсдорф выиграл 3 млн долларов на турнире по онлайн-игре Fortnite, передает Reuters.

Гирсдорф играл под именем "Буга". Он набрал 59 очков, обогнав своего ближайшего конкурента на 26.

"Словами не описать. Я просто счастлив. Все, что я сделал, это все оправдало себя. Это просто безумие", - сказал подросток в интервью на стадионе в Нью-Йорке.

Fortnite или же Fortnite: Save the World — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly. Геймплей строится на сборе ресурсов днем и выживании ночью. Согласно информации СМИ, онлайн-игра помогла Epic Games достичь оценки в 15 миллиардов долларов в прошлом году.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Курьезы"

16-летний парень выиграл 3 миллиона долларов в онлайн-игре

2019-07-30 14:45 150

видео Переодетые в форму полиции налетчики забрали почти тонну золота

2019-07-26 17:31 747

фото В Никитском ботасаду снесут подарочную статую Флоры и поставят памятник Ленину

2019-07-26 10:41 912

фото Две тысячи за президента: В Украине начали продавать позолоченные бюсты Зеленского

2019-07-25 11:42 1710
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

16-летний парень выиграл 3 миллиона долларов в онлайн-игре 2019-07-30 14:45 150
видео Переодетые в форму полиции налетчики забрали почти тонну золота 2019-07-26 17:31 747
фото В Никитском ботасаду снесут подарочную статую Флоры и поставят памятник Ленину 2019-07-26 10:41 912
фото Две тысячи за президента: В Украине начали продавать позолоченные бюсты Зеленского 2019-07-25 11:42 1710

Лента

16:05 В обменниках творится невероятное: что произошло, «такого не было годами»
15:46 Суд вынес обвинительный приговор певице Кэти Перри и ее продюссерам
15:14 Конгресс США потребовал от Трампа ввести новые санкции против Москвы
15:08 The Washington Post: Зеленский может нанести сокрушительный удар по имперским амбициям Путина
14:45 16-летний парень выиграл 3 миллиона долларов в онлайн-игре
фото 14:13 С Неймара сняли обвинения в изнасиловании известной бразильской модели
13:45 В Москве полиция жестко задержала почти полторы тысячи человек
фото 13:16 На Закарпатье снова грузовик перевернулся и упал в реку - есть жертвы
КАРТА 12:44 В Украину идут дожди с грозами и шквальным ветром, но жара не спадет
12:15 Порошенко заявил, что второе место на выборах в Раду у него отняли Гройсман, Садовый и Свобода