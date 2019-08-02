Украина В Харькове снесут здание, где впервые расщепили ядро атома и работал Лев Ландау

2019-08-02 11:12 210

ННЦ «Харьковский физико-технический институт» передаст АО «Трест Жилстрой-1» территорию своей промплощадки №1, расположенной между улицами Чайковского и Гуданова в центре Харькова.

«Руководство ННЦ ХФТИ обнародовало приказ №310 от 19 июля 2019 «Про реалiзацiю постанови Бюро Президiї НАН України вiд 03.07.19 р. № 177 «Про будівництво житла та об’єктів соціально-побутового призначення на земельних ділянках, які знаходяться в постійному користуванні Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Бюро постановило согласиться с предложением ННЦ ХФТИ касательно строительства жилого дома со встроенными социально-бытовыми помещениями по ул. Академика Вальтера, 9А и жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Гуданова, 13″, - сообщает Times Кharkiv

Отдав под застройку территорию в центре города, ХФТИ должен получить 9-этажный жилой дом со встроенными соцбытпомещениями на ул. Академика Вальтера. Он будет построен на месте бывшего клуба института, который, по данным сайта, закрыли в 2002 году, а 10 апреля 2011 года в здании произошел пожар, который окончательно превратил его в полуразрушенную «заброшку». 20 июня вокруг него уже возник забор. В доме запланировано 56 квартир на 2-9 этажах, ориентировочной площадью 2752,32 кв. м для размещения командированных и проживания сотрудников ННЦ ХФТИ. На цокольном и первом этажах будут расположены встроенные помещения ориентировочной площадью около 1 тыс. кв. м. Там планируется разместить помещения для клубной работы, два конференц-зала и буфет. Строительство должно осуществляться без привлечения бюджетных средств. Рыночная стоимость получаемого ХФТИ здания должна быть не меньше рыночной стоимости участков по ул. Гуданова, 13 и Ак. Вальтера, 9А, отведенных под строительство, а также рыночной стоимости строений и сооружений, размещенных на этих земельных участках.

«Строения и сооружения», о которых идет речь — корпуса Украинского физико-технического института (ныне ХФТИ), в котором институт работал с его создания в 1928 году до послевоенного времени, когда был построен новый комплекс института в Пятихатках. Именно в этих «строениях и сооружениях» 10 октября 1932 года физики Антон Вальтер, Георгий Латышев, Александр Лейпунский и Кирилл Синельников расщепили ядро атома лития. Именно здесь будущий Нобелевский лауреат Лев Ландау, который работал в ХФТИ с 1932 по 1937 год, основал всемирно известную школу теоретической физики. Здесь впервые были получены жидкие водород и гелий, построена первая радиолокационная установка, заложены основы высоковакуумной техники , создана линейка электростатических генераторов, работала целая плеяда выдающихся физиков.

Зимой 2008 года на «старой площадке» был открыт Музей Льва Ландау. Открытие музея было приурочено к 100-летию со дня рождения ученого. Как сообщалось, в кабинете, где работал ученый, воссоздана обстановка того времени - мебель, литература, собрана экспозиция документов авторства Ландау. Однако лишь немногие харьковчане могли побывать в нем — территория, которая, по-видимому, уже всерьез не использовалась институтом, по-прежнему оставалась режимным объектом.

Позднее институт именно из-за этого отказал съемочной группе фильма «Дау» в возможности проводить съемки там, где работал прототип главного героя фильма. Только летом 2018 года одна из харьковских турфирм смогла договориться с руководством ХФТИ и провести несколько открытых экскурсий. Экскурсионные группы посетили Здание №1 (где производился эксперимент по расщеплению атома), в том числе лаборатории, в которых сохранилось оригинальное оборудование прошлых времен, и рабочий кабинет Ландау. На сайте Национальной академии Наук и сегодня можно найти статью о том, что в ННЦ ХФТИ «открылся новый туристический маршрут «УФТИ. Секретная лаборатория». Там же опубликовано письмо турфирмы, где отмечается, что в историческом здании №1 сохранен аутентичный антураж и экспонаты, и оно имеет значительный туристический потенциал. Компания предлагала конкретные меры для того, чтобы упростить посещение института туристическими группами.

Увы, сегодня, видимо, судьба исторического объекта решена. Город лишится свидетельства еще одной выдающейся страницы своей истории и нескольких конструктивистских зданий.

По материалам: times.kharkiv