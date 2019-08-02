Мир Послом США в Мектике по настоянию Трампа назначен Ландау

2019-08-02 17:33 195

Сенат США утвердил юриста Кристофера Ландау на должность посла в Мексике.

По данным Reuters, Сенат единодушно проголосовал за предложенную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру 55-летнего Ландау, которому досталась должность, важная для переговоров в сфере торговли и иммиграции.

Пост посла США в Мексике был вакантным более года, после того, как в мае 2018 года кадровый дипломат Роберта Джекобсон подала в отставку.

Ландау пророчили эту должность еще с самого начале его работы в администрации Трампа. Прежде чем стать выдающимся юристом, специализирующимся на апелляциях, Кристофер Ландау занимал должность секретаря при двух судьях Верховного суда. У него нет дипломатического опыта, но он изучал Латинскую Америку в Гарварде и говорит по-испански. Его отец, Джордж Ландау, долгое время занимался разработкой политики США в отношении стран Латинской Америки, занимал пост посла в Чили, Парагвае и Венесуэле.