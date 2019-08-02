Украина Штрафы от 17 000 до 170 000 и конфискация авто - что ждет в августе "евробляхеров"

2019-08-02 21:35 174

Уже 23 августа в Украине могут начать штрафовать автомобилистов с еврономерами: срок растаможки для них заканчивается 22 августа.

Новые правила должны были заработать еще в мае, но тогда парламент отложил штрафы на 3 месяца.

Но отсрочка завершается и теперь за превышение срока растаможки на 10-20 дней придется заплатить 17 тысяч грн штрафа, на срок от 20 до 30 дней - 85 тысяч грн. Если же задержка превысила месяц, то владельца оштрафуют на 170 тысяч грн и конфискуют авто.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде еще раз отсрочить введение штрафов для владельцев автомобилей на европейских номерах. Правда, произойдет это не ранее сентября, в Офисе президента уже признали, что парламент нового созыва может приступить к работе не ранее 1.09.19.