Украина Народный синоптик: в Украину возвращается «адская» жара

2019-08-03 13:00 327

 

Леонид Горбань, народный синоптик, заявил, что в на территорию нашей страны еще вернется невыносимая жара. Согласно его словам температура воздуха в первой декаде августа будет достигать 35 градусов выше ноля.

Горбань отметил, что после десятого августа ситуация резко изменится. Температура воздуха начнет внезапно падать. Хотя на юге страны «адская» жара будет держаться до средины месяца. Он отметил: «Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца».

Кроме того отмечается, что в августе месяце не ожидаются обильные осадки. Он подчеркнул: «Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это будут кратковременные дожди с юга». Напомним, ранее мы уже сообщали, что на своей странице в социальной сети «Фейсбук» синоптик Наталья Диденко рассказала, что 2 августа, в пятницу, в Украине будет сохраняться очень прохладная погода из-за свежего воздуха, который движется с севера.

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