Украина Погода готовит новый удар: в Украине объявлено штормовое предупреждение

2019-08-06 21:30 96

Осложнение погодных условий ожидается в Закарпатье и в западных областях

Погода в Украине: объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ГСЧС предупреждают об осложнении погодных условий, в частности на Закарпатье и в западных областях.

"Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на территории Украины. По прогнозам Укргидрометцентра, 7 августа ночью на Закарпатье, днем ​​в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, на выходных в результате ливня в Одессе на Карантинном спуске поток воды снес десяток машин. Так, в центре города мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.