Украина Буря в Киеве и области повалила деревья и поломала авто

2019-08-08 16:30 141

После обеда 8 августа столицу и область накрыли ливень с грозой и град, в результате чего дороги превратились в речки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил много деревьев, повреждены автомобили.

Сообщение КАРС: "По состоянию на 16:00, в результате сильных порывов ветра и дождя, получено сообщение о падении 7 деревьев, в результате падения деревьев повреждены 4 автомобиля".

Детали: Сейчас спасатели ликвидируют последствия непогоды в столице.

По данным пользователей соцсети, много деревьев повалило на Троещине, там разрушены беседки.

А на столичных Позняках затопило подземные переходы.