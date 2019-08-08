Буря в Киеве и области повалила деревья и поломала авто

После обеда 8 августа столицу и область накрыли ливень с грозой и град, в результате чего дороги превратились в речки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил много деревьев, повреждены автомобили.
Сообщение КАРС: "По состоянию на 16:00, в результате сильных порывов ветра и дождя, получено сообщение о падении 7 деревьев, в результате падения деревьев повреждены 4 автомобиля".
Детали: Сейчас спасатели ликвидируют последствия непогоды в столице.
А на столичных Позняках затопило подземные переходы.