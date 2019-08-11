Мир Трамп заявил, что не будет снижать курс доллара в ответ на девальвацию юаня

2019-08-11 14:00 186

Если Федеральная резервная система Соединенных Штатов понизит ставки, курс доллара немного упадет, что автоматически уменьшит давление на экспортеров, сказал президент США Дональд Трамп. Однако этого делать, по словам Трампа, не стоит.



Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет снижать курс доллара в ответ на ослабление Китаем юаня до уровня 10-летнего минимума, информирует пресс-служба американского президента.

"Нет, нам этого не нужно. У нас такой сильный доллар, самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт во всем мире", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед отъездом из Белого дома 9 августа.

Если Федеральная резервная система США понизит ставки, курс американской валюты "немного" упадет, что автоматически уменьшит давление на экспортеров, отметил Трамп. Однако, по его словам, не стоит принимать такое решение.

"У нас величайшая валюта в мире. Нет, я бы не стал этого делать", – подытожил президент США.

Отношения США и КНР в торговой сфере ухудшились после того, как летом 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел такие же ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов.

В конце сентября 2018 года вступили в силу ввозные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд. В заявлении Трампа говорилось, что до конца года ставка пошлин будет составлять 10%, а с 1 января 2019 года – 25%. Затем американский президент отсрочил введение этого тарифа.

В конце декабря 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что США и Китай приступают к детальной работе над торговым соглашением.

24 февраля 2019 года американский президент проинформировал о "существенном прогрессе" в торговых переговорах с Китаем по ряду вопросов, в частности по охране интеллектуальной собственности, передаче технологий, сельскому хозяйству. 14 марта Трамп заявил, что США пока не торопятся заключать торговое соглашение с Китаем, хотя переговоры идут хорошо.

5 мая президент США сообщил, что переговоры идут слишком медленно и 10 мая США поднимут налоги на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. 10 мая президент США поручил подготовить пошлины практически на весь импорт товаров из Китая. В ответ на введение пошлин американской стороной Китай с 1 июня ввел новые пошлины на товары из США на общую сумму $60 млрд.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляла, что торговый спор между США и Китаем является одним из факторов, который может привести к снижению мирового ВВП в 2020 году.

В июне 2019 года Трамп говорил, что если торговое соглашение между США и Китаем не будет подписано, американская сторона введет очередные пошлины на китайские товары на сумму $325 млрд.

1 августа президент Соединенных Штатов объявил, что с 1 сентября Вашингтон введет дополнительный тариф в размере 10% на весь объем товаров из Китая, который до сих пор не облагался таможенным сбором.



