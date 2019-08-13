Мир 78-летнего Пласидо Доминго начали массово обвинять в сексуальных домогательствах

2019-08-13 12:43 195

Сразу девять женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны известного испанского оперного певца Пласидо Доминго. Напомним, Доминго является одним из самых известных в мире теноров. За 50 лет н сцене он исполнил более 140 ведущих оперных партий.

Как сообщает Associated Press, восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта, начиная с 1980-х годов. Одна из женщин согласилась раскрыть имя — это певица Патриция Вульф, которая выступала с Доминго в Вашингтоне. Остальные девушки сохраняют анонимность, так как, по их словам, продолжают работать в этой сфере.

Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку, а другие вспомнили, что он насильно целовал их в губы. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.

Еще шесть женщин заявили, что певец делал им непристойные предложения, которые заставляли их чувствовать себя некомфортно.

Журналисты издания пообщались почти с 30 работавшими с Доминго людьми, которые подтвердили, что он часто вел себя неподобающим образом, особенно в отношении молодых женщин.

Сам 78-летний певец ответил, что ему жаль, если он заставил кого-то испытывать дискомфорт, и добавил: "Я признаю, что правила и стандарты, по которым мы живем сегодня, сильно отличаются от тех, что были в прошлом".