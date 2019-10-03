Мир Пласидо Доминго лишился должности гендиректора оперы в Лос-Анджелесе из-за "клубнички"

2019-10-04 22:12 150

Культовый испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго ушел в отставку с поста генерального директора оперы в Лос-Анджелесе, которой он руководил с 2003 года.

Как сообщает New York Times, певец также отказался от своего выступления в США. Причиной стали обвинения тенора в сексуальных домогательствах.

"Я очень трепетно отношусь к Лос-Анджелесской опере и считаю свою работу по ее созданию одним из важнейших моих наследий. Однако недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу", – заявил Доминго.

Певец отметил, что в интересах оперы уходит в отставку и будет работать над тем, чтобы очистить свое имя. Ранее Доминго завершил свою карьеру в нью-йоркской Метрополитен-опере, где его голос звучал 51 год.

Напомним, в середине августа 2019 года девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Музыкант некоторое время молчал, но затем Доминго прокомментировал секс-скандал вокруг него, опровергая все обвинения. А уже к началу сентября, число обвинивших Доминго в домогательствах достигло 20.

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