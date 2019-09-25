Мир Пласидо Доминго из-за секс-скандала покинул Метрополитен-оперу, в которой пел более 50 лет

2019-09-26 10:14 48

Как сообщает ВВС, культовый испанский оперный певец Пласидо Доминго, недавно попавший в секс-скандал, завершил свою карьеру в нью-йоркской Метрополитен-опере.

Сам певец сообщил, что пришел в Метрополитен-оперу в 27 лет и отработал там 51 год. Решение уйти Доминго принял без давления со стороны администрации, но оно было совместным.

При этом пецец утверждает, что невиновен в сексуальных-домогательствах, но уходит, чтобы “не отвлекать от работы коллег”.

ДОМИНГО НАЧАЛИ МАССОВО ОБВИНЯТЬ В СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

За время работы на сцене Доминго исполнил более 140 ведущих партий в операх. Он получил 14 премий Грэмми.

Напомним, в середине августа 2019 года девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Музыкант некоторое время молчал, но затем Доминго прокомментировал секс-скандал вокруг него, опровергая все обвинения. А уже к началу сентября, число обвинивших Доминго в домогательствах достигло 20.