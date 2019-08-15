Политика Официальный Вашингтон обвинил Россию в краже военных технологий

2019-08-16 10:12 504

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия применяет технологи, большинство из которых украдены у США.

Как сообщил Болтон в интервью "Голосу Америки", Москва тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерное оружие, при этом используются технологии, большинство из которых украдены у США.

"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые средства доставки, ракеты планируют с гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты ... и при этом применяются технологии, большинство из которых украдены в США", - сказал Болтон.

Также комментируя инцидент со взрывом ракеты "Буревестник" в Архангельской области, Болтон сказал, что Россия попыталась освоить украденные технологии, но в итоге "что-то пошло не так".

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Политика

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