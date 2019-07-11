Политика фото Данилюк съездил на поклон в Вашингтон - встречался с Болтоном, Перри и Волкером

2019-07-11 14:45 93

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и мирное восстановление территории Украины.

"Великолепная дискуссия состоялась сегодня с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории", – написал советник Дональда Трампа  на своей странице в Twitter .

С Данилюком встретился также министр энергетики США Рик Перри. Он сообщил, что обсудил с украинским чиновником возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности.

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